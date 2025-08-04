Anne, kaybolan Amir'i her yerde arıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde insani yardım dağıtım noktasında elinde küçük poşetlerle ABD'li bir görevlinin elini öperken görüntülenen "Amir" olarak bilinen Abdurrahim el-Ceraba'nın annesi, oğlunu ölü ya da diri bulmak istediğini söyledi.

Söz konusu olay Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan bölgesinde 28 Temmuz'da yaşandı.

ABD'li görevlinin "Amir" diye seslendiği küçük çocuk yiyecek bulmak için gittiği yardım dağıtım merkezinde İsrail askerlerinin açtığı yaylım ateşinin ortasında kaldı.

O günden sonra da bir daha Amir'den haber alınamadı.

"Amir 12 kilometre yol gelmişti ama kırıntıdan başka bir şey alamadı"

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) eski çalışanı ve ABD ordusundan emekli Yarbay Anthony Aguilar, daha sonra bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Amir" olarak adlandırdığı Gazzeli çocuğun hikayesini şöyle anlattı:

"2 numaralı yardım dağıtım noktasında bu çocuk benim yanıma yaklaştı. Adı Amir. Elimi öptü ve bana teşekkür etti. Yalın ayaktı ve çok zayıf olduğu için kıyafetleri üstünden düşecek gibiydi. Kucağında yerden aldığı yarım paket pirinç ve mercimek vardı. Amir, eşyalarını aldı ve grubun içine karıştı. Sonra İsrail askerleri kadınlar ve çocuklardan oluşan kalabalığın üzerine ateş açmaya başladı. İnsanlar birer birer yere yığılmaya başladı. Amir de onlardan biriydi. Amir 12 kilometre yol gelmişti ama kırıntıdan başka bir şey alamadı. Bunun için bize teşekkür etti ve öldü."

Filistinli anne her yerde ölü ya da diri oğlunu arıyor

ABD'li görevlinin kendisinden "Amir" diye bahsettiği Gazzeli çocuğun annesi Siham el-Ceraba (32) o günden beri her yerde oğlunu aradığını ve bir gün çıkar gelir umuduyla giysilerini sakladığını söyledi.

Anne Siham, Amir'den bir iz bulma umuduyla o günden beri hastaneler, morglar, yardım dağıtım noktaları, her yerde oğlunu aradığını dile getirdi. Aynı zamanda diğer çocuklarının karnını doyurmak için yardım dağıtım noktalarına giden Filistinli anne, elinde Amir'in fotoğrafıyla oğlunu gören bilen birini aradığını ifade etti.

Amir'in en küçük şeyden bile mutlu olan bir çocuk olduğunu söyleyen anne Siham, oğlunu ölü ya da diri bulması için Kızılhaç'tan yardım istiyor.

"Yaşadığını bilsek bize yeter"

Eşinin de İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini ve ölmeden önce çocuklara (Ahmed, Abdurrahim, Raid, Cennet, Alma ve Umeyme) göz kulak olmasını istediğini aktaran Filistinli anne, yaşadıkları çaresizliği şöyle anlattı:

"Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Eğer ellerindeyse bunu öğrenmek istiyorum. Sadece 'yaşıyor' desinler yeter. Belki o zaman içimizdeki ateş biraz olsun soğur. Belki o zaman ben, amcası, halası ve ninesi biraz olsun uyuruz ve insan gibi yemek yeriz. Abdurrahim (Amir) kaybolduğundan beri yemedik, içmedik."

"Onu bulursam benden ne isterse yapacağım"

Oğlundan en ufak bir şey bile olsa bulmak istediklerini dile getiren Filistinli anne, ABD'li görevlinin anlatılarına inanamadığını belirterek, "ABD askeri, vuruldu dedi, yalan söyledi. Vurulduysa nerede? Yanındakiler onu alıp hastaneye götürmedi mi? Hastanelere, morglara, her yere gidip baktım. Sokaklarda sersefil bir şekilde oğlumu aradım." diye haykırdı.

Allah'a "Babalarını aldın, çocuklarımı da alma" diye yalvardığını söyleyen acılı anne, "Onu bulayım, benden ne isterse yapacağım. Abdurrahim'in (Amir) yeniden aramıza dönmesi hayatımızın mutluluğu olur." diye konuştu.