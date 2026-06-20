Anne-kız aynı sınavda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne-kız aynı sınavda!

Anne-kız aynı sınavda!
20.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Emel Reyhanoğulları, kızı Duru ile YKS'ye girdi, üniversite hayallerini yeniledi.

HATAY'da Emel Reyhanoğulları (50), kızı Duru ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Lise mezunu olan Emel Reyhanoğulları, kızının sınav heyecanına ortak olmak istediğini söyledi.

Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emel Reyhanoğulları ile kızı Duru Reyhanoğulları, Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı sınıflarda YKS'ye girdi. Kızından önce sınavdan çıkan Emel Reyhanoğulları, 3 çocuğunun üniversite okuduğunu, en küçük kızı olan Duru'ya destek olmak istediğini söyledi. İlk kez 30 yıl evvel, evlenmeden önce üniversite sınavına girdiğini ancak kazanamadığını belirten Emel Reyhanoğulları, bu kez sonuçtan umutlu olduğunu anlattı. Emel Reyhanoğulları, "Kızımın heyecanına ortak olmak istedim. Bu yaşta sınava girmek bana farklı bir deneyim oldu. Başarılı olup, Çocuk Gelişimi bölümünü okumak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Hatay, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne-kız aynı sınavda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bir kadını öldürüp canına kıydı Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:11:10. #7.12#
SON DAKİKA: Anne-kız aynı sınavda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.