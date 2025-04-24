Osmaniye\'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün (37), hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde evlerinin yanındaki sulama kanalı kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

KIZINI KURTARMAK İSTEYEN ANNE DE AKIMA KAPILDI

Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün, panikle suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı, ancak o da akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz anne- kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.