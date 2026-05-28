Anne sevgilisiyle tartışma kanlı bitti

28.05.2026 12:14
Konya'da, annesinin sevgilisi Hacı Hasan Gökgöz'ü vuran Hüseyin K. adliyeye sevk edildi.

KONYA'da tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla vurarak öldüren Hüseyin K., (21) adliyeye sevk edildi. Hüseyin K.'nin, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Gökgöz'ü ilişkilerini onaylamadığı için öldürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden tahliye olan Hüseyin K., annesinin babasından boşandığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine annesinin yaşadığı eve giden ve bu duruma itiraz eden Hüseyin K. ile annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Hacı Hasan Gökgöz, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin K., tabancayla Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Hüseyin K., Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

