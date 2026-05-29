Anne ve Oğul Dereye Kapıldı

29.05.2026 13:08
Kocaeli Gölcük'te ATV ile dereyi geçmeye çalışan anne-oğul akıntıya kapıldı, cansız bedenleri bulundu.

1) ATV İLE GEÇTİKLERİ DEREDE AKINTIYA KAPILAN ANNE-OĞULUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmek isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri yönlendirildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, bir süre sonra Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, gece saatlerinde ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Emine Yeni'nin cansız bedenini buldu. Anne-oğulun cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(cep telefonu kamera görüntüsü)

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

(aktüel)

-Olayın meydana geldiği dereden görüntü

HABER: Selda Hatun TAN-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

==================================================

2) DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK; ÇAY TAŞTI, CADDELERİ SU BASTI

Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı (2)

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

