Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne ve Oğul Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

05.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de anne ve oğlu, kalp krizinden bir gün arayla hayatını kaybetti.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Sedat Yılmaz'ın annesi Behice Yılmaz (73) da bir gün sonra aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetti.

Irmak Mahallesi'nde oturan Behice Yılmaz, 3 Nisan günü uyandırmak için odasına girdiği oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılmaz'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan bir gün sonra dün evinde fenalaşan Behice Yılmaz, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne ve oğlu kılınan namazın ardından dün toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:32:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.