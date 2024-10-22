Anneden Sonra İnfaz: Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Anneden Sonra İnfaz: Ağırlaştırılmış Müebbet

Alanya'da annesini bıçaklayarak öldüren Süleyman S.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

22.10.2024 19:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Süleyman S, ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Süleyman S, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman S'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olay

Hacet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 3 Mayıs 2023 tarihinde, Fatma S.'den haber alamayan oğlu Ümit S, evde annesinin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta bulmuş, yapılan incelemede kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Kadının daha önce sık sık kavga ettiği öğrenilen diğer oğlu Süleyman S. gözaltına alınmış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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