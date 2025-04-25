Anneler Günü'nde Spor İndirimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, Anneler Günü'ne özel 7 tesiste spor yapmak isteyen kadınlara yüzde 50 indirimli fiyat tarifesi uygulayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "çocuklar okula anneler spora" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde spor yapmak isteyen anneler, Spor AŞ'nin 7 tesisinde fitness ve stüdyo seanslarını içeren 3 veya 6 aylık paketlerden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.
Sümer Spor Tesisi, Talas Spor Tesisi, Fizyospor, Fuar Sağlıklı Yaşam, Köşk Sosyal Yaşam, Beyazşehir Sosyal Yaşam ve Talas Sosyal Yaşam Merkezlerinde geçerli olan kampanya 12 Mayıs'a kadar sürecek.
Kayıtlar, www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden yapılabilecek.
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