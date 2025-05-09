Anneler Gününde Duygu Dolu Sürpriz: Çocuklarıyla Buluştular - Son Dakika
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Anneler Gününde Duygu Dolu Sürpriz: Çocuklarıyla Buluştular

Düzce Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anne olan personellerine duygusal bir sürpriz hazırladı. Toplantı odasında çocuklarını gören kadın çalışanlar, şaşkınlık ve mutlulukla gözyaşlarına boğuldular. Annelik duygusunu tarif edemeyen çalışanlar, sürprizi hazırlayan ekibe teşekkür ettiler.

09.05.2025 23:05
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Anneler hem şaşırdı hem de gözyaşlarına boğuldu

-Stajyer beklerken kendi çocuklarını gören annelere büyük sürpriz

DÜZCE - Özel günlerde yaptığı duygu dolu özel çalışmalara imza atan Düzce Belediyesi, bu defa da Anneler Günü dolayısıyla anne olan personelleri için harekete geçti. Anne olan personeller hazırlanan sürpriz ile hem şaşırdılar hem de gözyaşlarına boğuldular.

Düzce Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Anneler Günü'nde mutluluk gözyaşlarına vesile oldu. Kurum personelleri için hazırlık yapan çekim ekibi önce senaryoyu hazırlayarak İnsan Kaynakları ve Kültür Müdürlüğü ile iletişime geçti. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla bir proje hazırlığı olduğunu ve anne olan beyaz yakalı personeller içinden bir ekip kurulacağını duyuran İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, seçilen 8 personeli Kültür İşleri Müdürlüğü'nde toplantıya çağırdı.

Hazırlanan sürprizden habersiz Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ile görüşme yapan Düzce Belediyesi'nde görevli kadın personeller kendilerine yöneltilen; yanınıza vereceğimiz stajyer, sizi gecenin 2'sinde arasa tepkiniz ne olur? Öğle yemeğinizi söylediniz, sizden izin almadan yemeğinizi yerse ne yaparsınız? gibi sorular karşısında hayretlerini gizleyemeseler de samimiyetle cevap verdiler.

Görüşme sonunda ağlatan sürpriz

Görüşmenin sonunda şartlara uygun oldukları aktarılan personeller, yeni stajyer ile tanıştırma bahanesi ile çocukları ile buluşturuldu. Toplantı odasında çocuklarını gören Düzce Belediyesi kadın personelleri yaşadıkları şokun ardından göz yaşlarına boğuldu.

"Annelik bu dünyada tarifi olmayan tek duygu"

Çocukları ile yaşadıkları duygusal kavuşmanın ardından duygularını dile getiren kadın personeller, hiç beklemedikleri bir anda böyle bir şeyle karşılaştıkları için çok şaşırdıklarını ifade ederek Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler personelleri ve emeği geçenlere teşekkür etti. Annelik hakkında duygularını da dile getirerek konuşan çalışanlar, anneliği; hiçbir tarifi olmayan, yaşamadan anlaşılamayacak bir özveri, fedakarlık ve ömür boyu süregelen bir sorumluluk olarak niteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anneler Gününde Duygu Dolu Sürpriz: Çocuklarıyla Buluştular - Son Dakika

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