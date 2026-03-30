Annenin Arkadaşına Bıçakla Saldırı

30.03.2026 16:31
Aksaray'da, annesinin erkek arkadaşını bıçakla yaralayan C.M. ve annesi tutuklandı.

AKSARAY'da annesinin birlikte içki içtiği erkek arkadaşı G.I.'yı (38) bıçakla yaralayan C.M. (20) ile annesi A.D. (38), adliyeye sevk edildi. A.D.'nin ilk ifadesinde; G.I. ile birlikte evde içki içerken oğlu C.M.'nin geldiğini ve çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını söylediği bildirildi.

Olay, dün saat 21.00 sırlarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. C.M., eve geldiğinde annesi A.D.'nin birlikte içki içen ve onun erkek arkadaşı olduğu belirtilen G.I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile C.M., G.I.'yı karnından 2 bıçak darbesiyle yaraladı. G.I. kanlar içinde yere yığılırken, C.M. evden kaçtı.

İKİNCİ KEZ SALDIRMAK İSTEDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkartılıp, ambulansa alınmak istendi. Olaydan sonra apartmanda gizlendiği anlaşılan C.M., ambulansa alınmak istenen G.I.'yı yeniden bıçaklamak istedi. Olay yerinde bulunan polis, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık görevlileri de yaralı G.I. ile A.D.'yi de ambulansa alıp, kapıyı kapattı. C.M., bu kez de elindeki bıçağı 4-5 kez ambulansın arka kapısına vurarak, kapıyı açmak istedi. Polis, yeniden biber gazıyla müdahale etti. C.M., bu kez kendisine engellemeye çalışan polise de bıçakla saldırmak istedi. C.M., polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.I.'nın entübe edildiği belirtildi.

HASTANEDE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Olayın ardından G.I. ile hastaneye giden A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. C.M. ve annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen anne ve oğlu, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. A.D.'nin ilk ifadesinde; G.I. ile birlikte evde içki içerken oğlu C.M.'nin geldiğini ve çıkan tartışmada oğlunun, G.I.'yı bıçakla yaraladığını söylediği bildirildi. Anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

AKSARAY'da annesinin birlikte içki içtiği erkek arkadaşı G.I.'yı (38) bıçakla yaralayan Cumali Mutlu (20) ile annesi Aslı Duran(38), sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:41:32.
