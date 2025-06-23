Annesi Kızını Boğarak Öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü. Kızının cesedinin bulunduğu odanın kapısını kilitlediği ve yaklaşık 18 saat sonra kendisini ihbar ettiği ortaya çıkan Bilen, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi. Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rabia Bilen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.