Annesine Bağ Makasıyla Darbeden Sanığa 14 Yıl 4 Ay Hapis

20.10.2025 11:16
Recep Duru, annesine bağ makasıyla saldırmaktan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da darbettiği annesine tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen sanığa verilen 14 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesinde, saldırıda kullanılan bağ makasının silah olarak değerlendirildiği belirtildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te annesi Sevim Dudu'yu (69) evde tehdit ettiği, hakarette bulunduğu ve bağ makasıyla darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Duru'ya (40), "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından verilen 14 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda sanığın, bağ makasıyla annesinin kafasına vurduğu, makasın namlu sayılan bölümünü de karın bölgesine saplamaya çalıştığı anlatıldı.

Kavga sesini duyup eve gelen bir komşunun müdahalesiyle sanığın eylemine devam edemediği belirtilen kararda, Sevim Dudu'nun, oğlundan şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Kararda sanığın, darp eyleminde kullandığı bağ makası, Türk Ceza Kanunu'nda "saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet" olarak da tanımlanan silah olarak sayıldı.

Recep Duru'nun duruşmalarda suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu ifade edilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın suç işleme yönündeki eğilimi, suç işlemekten pişmanlık duymadığının anlaşılmasına binaen mahkememizde olumlu bir vicdani kanaatin oluşmadığından, cezaların uyarıcı ve önleyici olabilmesi gerekliliği de dikkate alınarak hüküm kurulmuş ve sanığın geçmişi, sabıkasının bulunması, fiil ve yargılama sonrasındaki davranışlarını da dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki iyi hal indirimi uygulanmamıştır."

Sanık iddiaları reddetmişti

Sanık Duru, 8 Eylül'deki karar duruşmasında, olay günü annesinin kendisine bağ makasıyla saldırdığını öne sürmüş, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Annesi ise oğlundan şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Ben bunları hak eden bir anne değilim. Kendisinden şikayetçiyim. Bir tane evladım var, onun da böyle olmasını istemezdim fakat yapabileceğimiz bir şey kalmadı." beyanında bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 8 ay, "hakaret" suçundan da 8 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
