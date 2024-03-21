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Annesiz kalan sincap yavrularına özel bakım

AMASYA - Amasya'da bir vatandaşın bulup teslim ettiği 3 sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlileri tarafından özenle beslenip bakılıyor. Annesiz kalan sevimli yavrulara üçer saat arayla şırıngayla süt verilirken bir ay sonra doğal ortamlarına salınması planlanıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Yolpınar Köyü'nde yaşayan Remzi Ateş, bir garajın çatısından düşen sincap yavrularını fark etti. Halsiz kalan yavruların annelerini bulamayan Ateş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye giden ekipler etrafta yaptıkları incelemede anne sincabı bulamayınca yavruları il merkezine getirdi.

Müdürlük sincaplar için seferber oldu

Müdürlükte sevimli misafirler için hazırlık yapıldı. Sağlık kontrolünden geçiren görevliler onlara üçer saat arayla şırıngayla süt vermeye başladı. Üşümemeleri ve gece de beslenebilmeleri için her akşam bir görevlinin onları eve götürüp mesaiye başlarken getirmesi kararlaştırıldı. Yavrular bir ay sonra bulundukları ortamda doğaya salınacak.

"Durumlarına çok üzülmüştüm. Şimdi çok güzel bakılıyorlar"

Sincap yavrularını fark eden Remzi Ateş, "Durumlarına çok üzülmüştüm. Şimdi çok güzel bakılıyorlar. Toparlanmalarına sevindim. İnşallah bu üç canlıyı doğal ortamlarına kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.