Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bilardo Şampiyonasında 3'üncü Olan Ant İşen'i Ağırladı

08.01.2026 14:50  Güncelleme: 15:44
3 Bant Bilardo U21 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 3. olan Ant İşen, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Mirza, genç sporcunun başarısını kutladı ve gelecekteki başarılar için destek sözü verdi.

(BANDIRMA) - Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo U21 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 3. olan Ant İşen, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo U21 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ant İşen, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği disiplinli çalışma ve azmiyle dikkat çeken İşen, elde ettiği başarı sonrası Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Mirza, Ant İşen'i tebrik ederek genç sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mirza, Ant İşen'in gelecekte Bandırma'yı bilardo branşında daha büyük başarılara taşıyacağına inandığını belirterek, genç sporculara verilen desteğin artarak süreceğini vurguladı.

Bandırma Belediyesi'nin gençlerin sporla buluşmasına ve yetenekli sporcuların desteklenmesine önem verdiğini ifade eden Başkan Mirza, Ant İşen nezdinde tüm genç sporcuları kutladı.

Başarısıyla örnek olan Ant İşen ise kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, hedefinin daha büyük şampiyonalarda Bandırma'yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

