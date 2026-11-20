Hatay'da Filistin'e Destek Platformu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla resim sergisi açtı.

Antakya TOKİ Resulullah Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli okullardan öğrencilerin Gazze'de yaşananlara ve çocukların maruz kaldığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla çizdiği 30 resim sergilendi.

İHH Hatay İl Başkanı İsmail Dökmeci, etkinlikte, İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dökmeci, saldırıların yalnızca binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri değil, çocukların hayallerini de yok ettiğini vurguladı.

Gazze'de hayatta kalmaya çalışan çocukların açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ettiğini aktaran Dökmeci, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.