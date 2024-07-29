Antakya'da 4 Katlı Binanın Zemin Katında Yangın Çıktı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Kuyulu Mahallesi'ndeki bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katındaki odunların henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın birinci katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Binanın zemin ve birinci katında hasar oluştu.