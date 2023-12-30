19:04 •
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da•
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Güzelburç mevkisinde, otlattığı büyükbaş hayvanının Asi Nehri'ne düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika