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Antakya'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Antakya'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Güzelburç mevkisinde otlattığı büyükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı. Hayvanın durumunun iyi olduğu belirlendi ve sahibine teslim edildi.

Antakya\'da Asi Nehri\'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı
30.12.2023 - 20:47,
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Güzelburç mevkisinde, otlattığı büyükbaş hayvanının Asi Nehri'ne düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antakya'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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