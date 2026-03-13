Antakya'da Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Antakya'da Deprem Davası Devam Ediyor

13.03.2026 14:04
Emlakbank 1. Etap Konutları'ndaki yıkımla ilgili 4 sanığın yargılaması devam etti, duruşma ertelendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmazken taraf avukatlarının bazıları salonda hazır bulundu.

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun talep edildiğini hatırlatarak, raporun beklenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz sanıklar Erten E, Mehmet İhsan A. ve Mehmet Ö. ile firari Abdullah Aytaç K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

14:15
SON DAKİKA: Antakya'da Deprem Davası Devam Ediyor
