Antakya'da Elektrik Direğinde İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antakya'da Elektrik Direğinde İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik direğinde çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

28.11.2024 11:46
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Antakya Organize Sanayi bölgesinde hat çekmek için elektrik direğine çıkan Necati Dablan, akıma kapıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Dablan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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