Antakya'da Elektrik Direğinde İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Antakya Organize Sanayi bölgesinde hat çekmek için elektrik direğine çıkan Necati Dablan, akıma kapıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Dablan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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