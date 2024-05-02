Antakya'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antakya\'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli araç sinyalleri ve lambalar ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

02.05.2024 17:49
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı T.A'yı bulunduğu adreste yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 193 araç sinyali ve far lambası, bir gaz şirketine ait 8 regülatör ile 4 sokak lambası ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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