Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Kuruyer Mahallesi'ndeki taş ocağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 K 8809 plakalı kamyon devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?