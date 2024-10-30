Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Plakası bilinmeyen kamyon, Aksaray Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda önünde ilerleyen bir otomobile çarptı.
Otomobilin, kamyon tarafından sürüklendiği kazada isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.
Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Kamyonun Otomobili Sürüklediği Kaza - Son Dakika
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