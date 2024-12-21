Antakya\'da Mobilya Fabrikasında Yangın

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hasar oluşan fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.