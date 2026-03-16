Antakya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antakya-İskenderun kara yolunun Derince mevkisinde F.K. idaresindeki 34 HT 6957 plakalı otomobil ile İsmail Kaçal'ın (58) kullandığı 34 EIB 256 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaçal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçal'ın cenazesi morga konuldu.