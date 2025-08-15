ANTAKYA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?