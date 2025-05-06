Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?