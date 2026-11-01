Antakya'da otomobili kundaklayan zanlı kamera kaydıyla belirlenip gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya'da otomobili kundaklayan zanlı kamera kaydıyla belirlenip gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 Ekim'de park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama olduğu güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi. Emniyet ekipleri aracı ateşe veren zanlıyı gözaltına aldı; şüphelinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 MB 4631 plakalı otomobilin 25 Ekim'de Narlıca Mahallesi'nde yanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, olay yerine gelen B.A'nın park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.

Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA
Güvenlik Kamerası3. SayfaAntakyaGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:28
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:30:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Antakya'da otomobili kundaklayan zanlı kamera kaydıyla belirlenip gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android