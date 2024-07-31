Antakya'da Trafik Polisleri Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Antakya'da Trafik Polisleri Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı

Antakya\'da Trafik Polisleri Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların artması nedeniyle harekete geçti. Ekipler, kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmasına yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

31.07.2024 18:09
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Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların artması nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmasına yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya'da Trafik Polisleri Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da Trafik Polisleri Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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