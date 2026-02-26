Antakya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin 22 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.
Adreslerde 200,64 gram esrar, 131,08 gram sentetik uyuşturucu ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
