Antakya'da uyuşturucudan 7 yıl 5 ay hapsi bulunan hükümlü yakalandı

Antakya'da uyuşturucudan 7 yıl 5 ay hapsi bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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