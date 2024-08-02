Antakya'daki tarihi camilerin yeniden ihyası için acele kamulaştırma kararı

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.