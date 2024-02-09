Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da konser verecek - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da konser verecek

Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır\'da konser verecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak. Koronun konseri, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek ve giriş ücretsiz olacak. Antakya Medeniyetler Korosu, farklı din ve mezhebe mensup sanatçılardan oluşan bir dernek olarak 2007 yılında kuruldu ve 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

09.02.2024 16:33
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antakya Medeniyetler Korosu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, "2024 Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri çerçevesinde 12 Şubat'ta Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde konser verecek.

Koro, "İnsanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir" sloganıyla saat 19.30'da sahne alacak.

Konsere giriş ücretsiz olacak.

Antakya Medeniyetler Korosu

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, farklı din ve mezhebe mensup sanatçılardan oluşuyor.

Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Koronun 7 üyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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