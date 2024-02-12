Antakya Medeniyetler Korosu, depremde kaybettikleri üyeleri için Diyarbakır\'da konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da konser verdi.
Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar sayısız konser veren koro, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının "2024 Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Koro şefi Yılmaz Özfırat, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da da farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığını belirtti.
"Evimizdeyiz. Çünkü Diyarbakır bugün aslında Türkiye gerçeğidir. Farklı dinlerdeki, farklı dillerdeki insanların bir arada, dostça, kardeşçe yaşadığı bir şehirdeyiz. Biz de böyle bir şehirden geliyoruz. Maalesef depremden sonra dostlarımızı, eşlerimizi, sevdiklerimizi, eşyalarımızı kaybettik ama Türkiye'nin güzel yüzü, birliktelik yüzü, bizi bugün buraya getirdi." diyen Özfırat, bu konserin çok özel olduğunu, insanlara bir şekilde dokunduğunu ifade etti.
Özfırat, yaraları "acının müziğini" yaparak gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.
"Bu ülkede herkes birbirine sıkı sıkı sarıldığında çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Deprem bize yaralarımızı nasıl sardığımızı gösterdi. Kürt, Laz, Türk, Çerkez, herkes birbirine koştu. Belki de en önemli şey buydu. Bir ülkenin nasıl birlik olduğunu dünyaya gösterdik. Bu musibetten belki de büyük dersler çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanan Özfırat, bu akşam da Medeniyetler Korusu'nun müziğiyle bu yaraları sarmaya geldiklerini aktardı.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İnsanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir" sloganıyla sahne alan koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Zazaca şarkılar seslendirdi.
Depremin meydana geldiği saatin de sahneye yansıtıldığı konseri, davetliler ayakta alkışladı.
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