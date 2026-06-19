Antakya\'nın Künefesi Basına Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı kapsamında Hatay'da ağırlanan yerli ve yabancı basın mensuplarına, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Antakya künefesi tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen programın ikinci gününde, yerli ve yabancı basın mensuplarına tarihi yerler gezdirildi.

Bu kapsamda, rehber eşliğinde önce 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi.

Ardından basın mensupları, Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'ni gezdi.

Son olarak Kültür ve Sanat Çarşısı'nı gezen gazeteciler, burada yemek yedi, AB tescilli Antakya künefesinin yapım aşamasını gözlemledi.