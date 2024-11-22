Antakya Yeniden: Kültür Sanatla İyileşiyor

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Ünlü isimlerin de içerisinde yer aldığı gönüllü bir grup, Antakya'nın kültür sanat hayatının yeniden canlandırılması birçok etkinlik hayata geçiriyor.

"Antakya Yeniden" başlığıyla tamamen gönüllülerin çabasıyla hayata geçirilen oluşum, depremden etkilenen bölge halkı için kültür, sanat ve dayanışma projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Gönüllüler arasında Ayşegül Karacan, Şule Kadak Aksoy, Yekta Kopan ve Ayça Derin Karabulut yer alıyor.

Etkinlik kapsamında 28 Kasım'da İbrahim Selim "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" oyunuyla, The Museum Hotel Antakya'da izleyiciyle buluşacak.

Oyundan elde edilen gelir, Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla Antakya'daki depremden etkilenen 200 öğrencinin eğitimine destek sağlamak amacıyla kullanılacak.

Yekta Kopan da yeni kitabı "Belki Yaz Erken Gelir" ile Hatay Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edecek.

Düzenlediği kitap kulüpleriyle tanınan Ayça Derin Karabulut, Waxing Otel'de ünlü yazar Nermin Yıldırım ile bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirecek.

Etkinliklerin sınırlı sayıdaki biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuluyor. Bilet bulamayanlar veya etkinliğe katılamayanlar için "Antakya'ya destek bileti" alma seçeneği sunuluyor. Bu destek biletleri, bölgedeki öğrencilere yardım sağlamak için kullanılacak.