Antalya, 167 Yeşil Anahtar Ödüllü Tesisle Lider

22.02.2026 11:00
Antalya, Türkiye'deki Yeşil Anahtar ödüllü tesislerin 73'üne sahip olarak birinci sırada yer alıyor.

ANTALYA, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki 167 Yeşil Anahtar ödüllü tesisten 73'üne sahip olarak ilk sırada yer aldı. Uluslararası Yeşil Anahtar Programı 2026 yılı başvurularında sona gelinirken, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, programın sürdürülebilir turizmi desteklediğini ifade ederek "Hedefimiz, kısa vadede ilk 10 ülke arasına girerek çevreye duyarlı turizmi ülkemizde daha da güçlendirmek" dedi.

Uluslararası Yeşil Anahtar Programı, 1994 yılında Danimarka'da başlatılan ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülen, turizm işletmelerine verilen uluslararası bir çevre ödülü olarak uygulanıyor. Oteller, kamp alanları, restoranlar ve turistik tesislerde; su ve enerji tasarrufu, atık yönetimi ile çevre eğitimi gibi yaklaşık 150 kriter esas alınıyor. Türkiye, programa 2011 yılında dahil olurken, 2025 yılı itibarıyla 167 Yeşil Anahtar ödüllü tesise ulaştı. Bu tesislerin 73'ünün bulunduğu Antalya, Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor.

150 KRİTERLE KAPSAMLI DENETİM

Programdaki kriterlerden bahseden TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Yeşil Anahtar Programı kapsamında verilen ödüller oteller, kamp alanları, restoranlar ve turistik cazibe merkezlerini kapsamaktadır. Programın temel amacı, işletmelerin çevreye olan etkilerini azaltmak ve çevreye duyarlılığı artırmaktır. İçeriğinde yaklaşık 150 kriter bulunması nedeniyle oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Ana başlıklar arasında, personelin ve misafirlerin çevre konusunda bilgilendirilmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılması, çevre dostu kimyasalların tercih edilmesi ve kullanım miktarlarının her yıl azaltılması, çevresel ve yeşil aktivitelerin artırılması yer almaktadır" diye konuştu.

'KULLANDIKLARI KAYNAKLARI, KAYIT ALTINA ALMAK ZORUNDALAR'

Sürdürülebilir turizm için önemli bir program olduğuna dikkati çeken Ergiydiren, "Ekolojik dengelerin korunarak, turizmin gelecek nesillere aktarılabilmesi gerekmektedir. Turizm yalnızca konaklama ya da yeme- içme hizmeti sunmak değildir; bulunduğumuz destinasyonun doğasını, suyunu ve tüm doğal kaynaklarını misafirlere sunmak anlamına gelir. Yeşil Anahtar Programı çerçevesinde işletmeler, kullandıkları kaynakları düzenli olarak kayıt altına almak zorundadır. Aylık ve yıllık su ile elektrik tüketimleri izlenir, artış olup olmadığı kontrol edilir. Olası su kaçakları veya gereksiz enerji tüketimine yol açabilecek ekipmanlar denetlenir ve gerekli önlemler alınır. Böylece işletmeler çevresel duyarlılıklarını somut verilerle ortaya koymuş olur. Tesislerde kullanılan gıda ve içeceklerin mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden temin edilmesi teşvik edilmektedir" dedi.

60'TAN FAZLA ÜLKEDE UYGULANMAKTA

2025 yılında 167 tesisin Yeşil Anahtar ödülünü hak ettiğini ifade eden Mustafa Ergiydiren, "Bunların 73'ü Antalya'da yer almakta olup, Antalya bu alanda Türkiye'de birinci sıradadır. Dünya genelinde ise 8 binin üzerinde Yeşil Anahtar ödüllü tesis bulunmakta ve program 60'tan fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye, programa 2011 yılında dahil olduğu için nispeten geç katılan ülkelerden biridir. Fransa, Almanya, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkeler ise 1990'lı yıllarda başlamanın avantajıyla daha üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye olarak hedefimiz, kısa vadede ilk 10 ülke arasına girerek sürdürülebilir ve çevreye duyarlı turizmi kalite anlayışıyla birlikte ülkemizde daha da yaygınlaştırmaktır" dedi.

2026 ÖDÜLLERİ MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Yeşil Anahtar başvurularının sonuna yaklaşıldığını belirten Ergiydiren, "Başvurular doğrultusunda tesislerde yerinde denetimler yapılmakta, eğitimler 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. Oteller için yaklaşık 150 kriter doğrultusunda odalar, restoranlar, mutfaklar, atık alanları, yeşil alanlarda kullanılan gübreler, temizlik uygulamaları ve kullanılan kimyasallar gibi pek çok alan detaylı şekilde denetlenmektedir. Kriterlere uygun bulunan tesislere Yeşil Anahtar ödülü takdim edilmektedir. Başvurular, mart başında ulusal jüri tarafından değerlendirilecek, ödül alan tesisler mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

