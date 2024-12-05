Antalya, 2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü\'nü Kazandı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya '2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü' verildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir kez daha zirvede olduğunu belirterek, "Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, '2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü'nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir oldu. Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.