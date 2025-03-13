Antalya Adrasan'da Yeni Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarj Sistemi Yapılıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapısı yetersiz olan turizm bölgesi Adrasan'da günlük 400 ton kapasiteye sahip membran üniteli paket arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sistemi inşa ediyor. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 100 milyon TL'yi buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da son yıllarda artan tekne turu turizmiyle birlikte atık suların denize karışmaması amacıyla başlattığı projelere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Adrasan'da kurulacak membran üniteli paket arıtma tesisi günlük 400 ton kapasiteye sahip olacak.

ASAT Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, tesisin yaz aylarında yoğunlaşan turistik faaliyetler nedeniyle foseptiklerde biriken atık suların da arıtılmasını sağlayacağını, projenin temel amacının mevcut altyapı eksikliğine rağmen çevresel etkileri minimize etmek olduğunu kaydetti.

Derin deniz deşarj sistemi ile geleceğe yatırım

Projeye ilişkin bilgi veren Murat Otuzaltı, "Toplam uzunluğu 2 bin 400 metre olan bir derin deniz deşarj sistemi de inşa ediliyor. Bu sistemin 800 metresi karada, bin 600 metresi ise denizde olacak şekilde tasarlandı. Adrasan koyunun kapalı yapısı göz önüne alındığında, atık suyun 33 metre derinlikte ve koyun dışına yönlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu sistem, bölgenin imar planlarının tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda kurulacak daha büyük bir arıtma tesisine de hizmet edebilecek şekilde dizayn edildi" dedi.

Yatırım bedeli 100 milyon TL'yi buluyor

Otuzaltı, projeyle birlikte bölgedeki atık su yönetiminin iyileştirilerek turizmde sürdürülebilirliğin sağlanacağını vurgulayarak, "Antalya, Türkiye genelinde en fazla mavi bayrağa sahip bölge konumunda. Ülkedeki toplam 567 mavi bayraktan 233'ü Antalya'da bulunuyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış olup, sahadaki montaj işlemleri hızla devam ediyor. ASAT tarafından yürütülen arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sisteminin toplam sözleşme bedeli yaklaşık 50 milyon TL olarak belirlendi. Ancak fiyat farkları ve KDV ile birlikte yatırımın toplam maliyetinin 100 milyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor" diye konuştu.