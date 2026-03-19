Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen'den Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sökmen, mesajında, Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznüyle, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu ifade eden Sökmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de sosyal hizmet anlayışımız gereği; her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, kıymetli büyüklerimizin, çocuklarımızın, engelli bireylerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bayramın getirdiği manevi iklimin, bu dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

Sökmen, başta şehitlerin aileleri ve gaziler olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.