Antalya Aksu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş ise ayağında oluşan yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını belirtti.

05.07.2024 14:37
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Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

Yılmaz, bölgede önceden de yangın çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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