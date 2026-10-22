Antalya Alanya'da lüks tekneyle yarışan yunus sürüsü dronla görüntülendi

Antalya Alanya'da lüks tekneyle yarışan yunus sürüsü dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, lüks bir gezi teknesiyle yarıştı ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu. Bir süre birlikte yüzen yunus sürüsü dronla görüntülendi ve ardından gözden kayboldu.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, lüks gezi teknesiyle yarıştı, zaman zaman da su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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