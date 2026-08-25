Antalya-Alanya Otoyolu'nda yüzde 30 ilerleme - Son Dakika
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Antalya-Alanya Otoyolu'nda yüzde 30 ilerleme

Antalya-Alanya Otoyolu\'nda yüzde 30 ilerleme
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 30'a ulaştığını açıkladı. Otoyol, 122 km uzunluğunda olacak; seyahat süresini 2,5 saatten 36 dakikaya düşürecek ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini belirten Uraloğlu, yolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı hale geleceğini ifade etti.

Uraloğlu, 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını aktararak, güzergahın Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını kaydetti.

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadüğün yer aldığını bildirdi.

Uraloğlu, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15'inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat 36 dakikaya düşecek. Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya-Alanya Otoyolu'nda yüzde 30 ilerleme - Son Dakika

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