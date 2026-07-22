Antalya Altın Portakal'da Onur Ödülleri - Son Dakika
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Antalya Altın Portakal'da Onur Ödülleri

22.07.2026 11:16
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Menderes Samancılar ve Tilbe Saran, 63. Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülü alacak.

(ANTALYA) - Haber: Hilal SOLMAZ

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, bu yıl Onur Ödülleri Türk sinema ve tiyatrosunun iki usta ismi Menderes Samancılar ile Tilbe Saran'a verilecek. Yeşilçam'dan günümüze uzanan üretimleriyle iz bırakan iki sanatçı, ödüllerini 24 Ekim'deki açılış töreninde alacak.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim arasında 63. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında bu yılın Onur Ödülleri, yarım asrı aşan sanat yaşamıyla Türk sinemasının usta oyuncularından Menderes Samancılar ile tiyatro, sinema ve seslendirme alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Tilbe Saran'a verilecek.

Festival yönetimi, iki sanatçının uzun yıllara yayılan üretimleri, Türk sinema ve tiyatrosuna yaptıkları katkılar ile yeni kuşak sanatçılara aktardıkları deneyimler nedeniyle Onur Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı. Ödüller, 24 Ekim Cumartesi düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Samancılar, 50 yılı aşkın sanat yaşamında 100'den fazla sinema filmi, televizyon dizisi ve dijital platform yapımında rol aldı. Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından biri olarak gösterilen Samancılar, 1974 yılında Kelebek Gazetesi'nin düzenlediği Foto Roman Kralı Yarışması'nda "Karakter Kralı" seçildi. Sinema kariyerine bir yıl sonra Yılmaz Duru'nun yönettiği "İnce Memed Vuruldu" filmiyle başlayan Samancılar, "Kara Çarşaflı Gelin", "Sis", "Zıkkımın Kökü", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Güneşi Gördüm", "Babamın Kanatları" ve "Kapı" gibi Türk sinemasının hafızasında yer edinen birçok yapımda rol aldı.

Samancılar, Türkiye'deki kariyerini uluslararası yapımlarla da güçlendirdi. Oscar ödüllü yönetmen Claude Lelouch, İran sinemasının önemli isimleri Mohsen Makhmalbaf ve Bahman Ghobadi, Kürt-Fransız yönetmen Hiner Saleemile, İtalyan yönetmen Alberto Rondalli gibi yönetmenlerle çalışarak Türk oyunculuğunu uluslararası ortak yapımlarda temsil etti.

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda ödül kazanan Samancılar, "Sis" filmiyle Antalya Altın Portakal'da "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Zıkkımın Kökü" ile Adana Altın Koza'da "En İyi Erkek Oyuncu", "Babamın Kanatları" ile ise Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, SİYAD ve Frankfurt Türk Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. Sanatçı ayrıca SİYAD Onur Ödülü, Frankfurt Türk Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Ankara Uluslararası Film Festivali Aziz Nesin Emek Ödülü'nün de sahibi oldu.

Oyunculuğun yanı sıra sinema kültürünün gelişmesine katkı sunan Samancılar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, kuruluşunda öncü rol üstlendiği Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği aracılığıyla çocukların ve genç sinemacıların sinemayla buluşmasına destek veriyor, şiir kitapları ve tiyatro çalışmalarıyla da üretimini farklı alanlarda sürdürüyor.

TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN  SANAT YOLCULUĞU

Festivalin Onur Ödülü'ne değer görülen Tilbe Saran ise tiyatro, sinema, seslendirme ve eğitmenlik alanındaki üretimiyle Türk sahne sanatlarının önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, Semaver Kumpanya, Tiyatro Pera ve Pürtelaş Tiyatro gibi topluluklarda 30'dan fazla oyunda sahne alan Saran, Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'nun "Nazım'a Armağan" projesinde de yer aldı.

Sinemada ise "Kırlangıç Fırtınası", "Kaç Para Kaç", "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Zenne", "Çekmeceler", "Yol Ayrımı", "Seni Buldum Ya" ve "Bergen" gibi filmlerdeki performanslarıyla dikkati çeken Saran, 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zenne" filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

"Kral Lear", "Vanya Dayı", "Cesaret Ana", "Alacaklılar", "Tek Kişilik Şehir" ve "Abelard ve Heloise" gibi oyunlardaki performanslarıyla çok sayıda tiyatro ödülüne layık görülen Saran; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Engin Uludağ ve Müjdat Gezen gibi usta isimlerin öğrencisi oldu."

Oyuncular Sendikası'nın kuruluşundan itibaren aktif görev üstlenen ve ikinci dönem genel sekreterliği yapan Saran, halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak genç oyuncuların yetişmesine katkı sağlıyor. Sanatçı ayrıca 2016 yılından bu yana Muğla'nın Portakallık Köyü'nde bir ahırdan dönüştürdüğü atölyede düzenlediği eğitim ve paylaşım çalışmalarıyla farklı yaş ve meslek gruplarından insanları sanat etrafında bir araya getiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Altın Portakal'da Onur Ödülleri - Son Dakika

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