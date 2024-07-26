Antalya Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda Olağanüstü Kongre

Antalya Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda 22 Ağustos'ta olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.
Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Efe Çevik ile yönetim kurulu üyeleri Faik Çınar, Hasan Otuzaltı, Kenan Say, Ali Özcan ve Mesut Gülbahar'ın imzasıyla olağanüstü kongre kararı alındı.
Kongre, 22 Ağustos'ta saat 15.00'de Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 29 Ağustos'ta aynı yerde gerçekleştirilecek.
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