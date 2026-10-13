Antalya Boğazkent'te kum zambakları korumaya alındı, 2026'da 699 bin 245 lira ceza var - Son Dakika
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Antalya Boğazkent'te kum zambakları korumaya alındı, 2026'da 699 bin 245 lira ceza var

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Antalya Serik'teki Boğazkent sahilinde nesli tehlike altındaki kum zambaklarının yetiştiği kumullar halatla çevrilerek korumaya alındı, uyarıcı tabela asıldı. Yasaklara uymayanlara 2026 yılı için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanıyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde, nesli tehlike altında olan kum zambaklarının yetiştiği kumullar halatla çevrilerek korumaya alınırken, zambakların koparılmaması ve üzerine basılmaması konusunda uyarıcı tabelalar da yerleştirildi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde kum zambağının (Pancratium maritimum) doğal olarak yetiştiği bölüm, kazıklara bağlanan halatlarla plajın diğer kısmından ayrıldı. Alanın girişine Türkçe ve İngilizce 'Kum Zambağı Rezerv Alanı' tabelası asıldı. Tabelada bitkinin nadir ve tehlike altındaki bir tür olması dolayısıyla koruma altında bulunduğu belirtilirken, "Kum zambağı doğal yetişme alanındasınız. Kum zambaklarına zarar vermek yasal suçtur. Koparmayınız, üzerine basmayınız" ifadelerine yer verildi. Öte yandan nesli tehlike altında ve nadir bitki türlerinin korunmasına ilişkin yasaklara aykırı davrananlara 2026 yılı için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: DHA
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