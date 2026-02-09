Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Afet Üzerinden Siyasi Şov Yapılmaz"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altıntaş bölgesiyle ilgili eleştirilere, "İnsanların acısı üzerinden, afet üzerinden siyasi şov yapılmaz. Altıntaş'ta 34 yeni su içme suyu kuyusu açtık. Birçok bina şantiye elektriği kullanırken, Altıntaş'ta evinde içme suyu olmayan hanemiz yok. 36 kilometre yeni yol açtık. Bazı projelerimiz ile yapılan yatırımlar Aksu Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesinden fazladır" sözleriyle yanıt verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Başkan Vekili Özdemir yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda önergelerle birlikte 129 gündem maddesi yer aldı.

Özdemir, kentte 22 Ocak'tan bu yana etkili olan yağışlardan ve hortumdan zarar gören vatandaşlara ve üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Özdemir, son 95 yılın verilerine bakıldığında ocak ayında metrekareye 229,5 kilogram yağış düşerken, son yağışlarda metrekareye 426 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

4-5 günde düşecek yağışın iki saat içerisinde meydana geldiğini söyleyen Özdemir, şunları aktardı:

"Altıntaş üzerinden bir gündem yaratma haline kalkıştıklarını gördük"

"Antalya Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri ve ASAT olarak meteorolojik uyarıların verildiği ilk andan itibaren afet koordinasyon ekibimizi oluşturduk. Şehir genelinde 400 araç, bin 500 personelimizle 7-24 esasıyla sahada ve teyakkuzdaydık. Yaz aylarından bu yana yağmur suyu, kanalizasyon hatları, rögarlarda yaptığımız önleyici çalışmaların çok ciddi bir etkisini gördük. Ana arterlerde ve alt geçitlerde ciddi problemlerle karşılaşmadık. Afet süresi ve sonrasında su baskınlarının önlenmesi, mahsur kalanların kurtarılması, üreticilerimizin hasar tespitlerinin yapılması ve çok hızlı bir reaksiyonla yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılmasını da sağladık. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalıştık. Hizmet veren, koşan herkese teşekkür ediyoruz. Afetin yaşandığı İhsaniye ve Karaçalı mahallerimize girdik. Vatandaşımızın kepçe isteği vardı, yardım talebi vardı, ekipman isteği vardı, karşıladık. Biz oradayken Aksu Belediye Başkanı ve AK Parti Aksu İlçe Başkanı da oradaydı. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, yapabileceklerimiz noktasında konuştuk. DSİ ve ASAT ekiplerimiz birlikte çalışmaya devam etti. 'Bu alan bizim sorumluluğumuzda değil, burada taşkın var DSİ'nin sorumluluğunda' demedik. DSİ'ye teşekkür ettik ve ekiplerimiz onlarla birlikte çalışmaya devam etti. Afet üzerinden siyaset yapmadık, şov yapmadık. Biz bu tutumla hareket ederken aynı gün bazı kimselerin ki kendilerini kanıtlama çabalarını ben çok iyi anlıyorum ama Altıntaş üzerinden bir gündem yaratma haline kalkıştıklarını gördük."

2017 yılında sulhname ile Aksu Belediyesi'nin Altıntaş'ta yetkisini devrettiğini söyleyen Özdemir sözlerine, şöyle devam etti:

"ASAT Altıntaş'ta 34 yeni içme suyu kuyusu açtı"

"2019 seçimleri öncesi Altıntaş'taki imar yetkileri Aksu Belediyesi'nin talebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bölgenin yıllardır çözümsüz kronikleşmiş imar problemleri vardı. Aksu Belediyesi'nin İller Bankası'ndan gelen gelirlerine el konulmuştu. Devirle birlikte imar problemleri çözüldü, hacizler kalktı. Burayı devretmekle belediye gelirlerindeki kısıtlılıktan kurtuldu Aksu Belediyesi, bütçesini kullanabilir hale geldi. Altıntaş'ın devri Aksu'nun borçlarından kurtuluşu tabiri caizse nefes almasıydı. İmara açılan bir bölgenin en temel ihtiyacı sudur: ASAT Altıntaş'ta 34 yeni içme suyu kuyusu açtı. Yine bu yapılaşmayla bölgenin atıksu yükü artacağı için Lara Atıksu Tesisi'mizin kapasitesini yüzde 100 oranında arttırarak yaklaşık 1,5 milyar liralık bir yatırımla sezon öncesine yetiştirerek mayıs ayında bitiriyoruz. Altıntaş'ın içme suyu altyapısını bitiriyor ve kanalizasyon altyapısını da yaz aylarında yüzde 85 oranında bitirmiş olacağız. Burada yaklaşık 2 milyara yakın bir maliyetle yatırımımızı sürdürüyoruz. Sadece Fen İşlerimiz 36 kilometrelik bir yol açtı. Altıntaş'a sadece altyapı yatırımı yapmadık. Altıntaş'ta suyu götürülmemiş evimiz yok. Ancak birçok bina hala şantiye elektriği kullanıyor. Sizlerden elektriği götürmekle ilgili kamu kuruluşuna da aynı çağırıyı yapmaya davet ediyorum."

Tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in birçok siyasetçinin yapmadığı bir yatırıma giriştiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Siyasetçinin kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu vardır"

"Muhittin Başkan görünüre değil, yerin altına bir yatırımı yapmayı tercih etti. Ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını, altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. Zaman zaman artan yağış döneminde yatırım çalışmalarımız duraksadı. Yağış olduğu dönemde asfaltı seremezsiniz. Kazılır, dolgu yapılır ve 20-25 gün oturmasını beklersiniz. Makul sürenin sonucunda kazılan noktalar kapatılır. Değiştirdiğimiz borular, yıllardır değişmeyen, evde basınç sorunu yaşanan, sık sık arızalanan borular. Bir içme suyu borusunda 13 kez tamir edilmiş noktalar var. Siyasetçinin kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu vardır. Altıntaş'ın iskan ve harç ücretlerinden toplanan 483 milyon lira iken kamuoyunu farklı bilgiler vermemeliyiz. AFAD toplantısında Aksu'da yaptıkları çalışmaya ilişkin Devlet Su İşleri Bölge Müdürü bir rakam söyledi. İlgili belediye başkanını yanına iki tane sıfır ekleyip bir dere ıslah çalışmasından bahsetti. DSİ'nin emeklerine teşekkür ediyorum. İlgili belediye başkanını bahsettiğiniz bin 100 kilometrelik dere ıslah çalışması Antalya'dan Ankara'ya gider gelir. Bu kadar kilometre yolu Aksu'da nerede buldunuz merak ediyorum."