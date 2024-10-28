Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, 29 Ekim'in, vatanın kuruluşunun, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olan Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nı coşku, onur ve gururla kutladıklarını ifade eden Böcek, milletin geleceğini aydınlatan Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağını bildirdi.

Böcek, Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitleri saygıyla, sevgiyle, rahmetle, özlem ve minnetle andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu aktardı.

Cumhuriyet'in ilanının Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan azim ve iradeyle topyekun mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı sonunda kazanılan en büyük zafer olduğunu hatırlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolü olan Cumhuriyet en büyük hazinemizdir. Cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Bu tarihi günde unutmayalım ki bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz gerekiyor. Her karışıyla bölünmez bir bütün olan ülkemize göz dikenlerin ödeyeceği bedel tarihimizin zaferlerle dolu, şanla şerefle yazılmış geçmişinde mevcuttur."

Başkan Böcek, Cumhuriyet güneşinin altında her yıl bıkmadan, yılmadan, korkmadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya devam edeceklerini belirtti.