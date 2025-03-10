Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Trafik Sorunu ve Projeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Trafik Sorunu ve Projeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamalarda trafik sorununa dikkat çekerek, hükümetin Alanya otoyolu gibi projeleri tamamlama yükümlülüğünü vurguladı. 6 yıl boyunca Antalya için önemli projeler gerçekleştirdiğini belirten Böcek, geçmiş belediye başkanlarına da teşekkür etti.

10.03.2025 18:18  Güncelleme: 22:07
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev süresi boyunca bahanelere sığınmadan Antalya için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını vurgulayarak, "6 yılda Antalya'nın nüfusu 210 bin 103 kişi artarken 501 bin yeni araç trafiğe girdi. Ben 148 tane akıllı kavşak yaptım. Hükümet de üzerine düşeni yapmalı ve Alanya otoyolu başta olmak üzere çevre yollarını bitirmeli" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı yapıldı. 129 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da son dönemde sıkça dile getirilen trafik yoğunluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde Antalya'ya çivi çakmış, hizmet etmiş belediye başkanlarına her defasında teşekkür ettiğini söyleyen Böcek, "20 belediyenin on sekizini kaybedenler hiç düşündünüz mü neden kaybettiniz? Neden bu Yörük çocuğunu bu Antalyalılar, 16 ilçe belediye başkanı bağrına bastılar hiç düşündünüz mü? Antalyalılar Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor. Emeklilerin geçinemez hale geldi. Çiftçi, köylü toprağa küstü. Bu Antalya hiçbir şeyi affetmez" diye konuştu.

"Son zamanlarda yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor"

Takdir etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı olmadığını savunan Böcek, "Ben Murat Kurum bakana 100 binlik planı onayladığında teşekkür eden biriyim. Covid sürecindeki destekleriyle ilgili Cumhurbaşkanına, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, teşekkür eden biriyim. Şimdi son zamanlarda yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Billboardlarda 'Kavşakları yapıyoruz hayırlı olsun' yazıyor. Arkadaşlar önce kendi görevinizi bileceksiniz. 'Muhittin Böcek Uncalı Mezarlığına giden yolu yapmıyor' deniyor. Alanya Otoyolu 22 yıldır milletin önüne her seçim öncesi getirildi. Bu kavşakların hükümetin görevi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Antalya kamuoyuna kavşaklar ve yollarla ilgili geç de olsa yapılıyor olmasına mutluluk duydum dedim. Bende fesatlık yok. Hayatım boyunca hiç fesatlık etmedim. Yeter ki yapılsın" ifadelerini kullandı.

"Herkesin desteğiyle yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz"

Böcek, 4. Etap Hafif Raylı Sistem'in hükümet tarafından 2025 yılında yatırım programına alınmadığını da dikkat çekti. Devlette devamlılık esastır ilkesiyle geçmiş dönemden yarım kalan projelere devam ettiklerini söyleyen Böcek, şöyle devam etti:

"Doğu Garajı Kültür Merkezi'ni açtım. Her konuşmamda da bizden önce temelli atanlara teşekkür ettim. Yine geçmiş dönemden kalan Balbey Projesi ile ilgili mülkiyet sorunlarını çözdüm. Geçenlerde ihaleye çıktık. İhaleyi barter sistemiyle yani oradan kat karşılığı gibi vereyim diye düşündüm, ihaleye giren olmadı. Balbey için 17 Mart'ta ihale yapıyorum. Orada yaşayan insanların babadan atadan kalma yerlerini çözüyorum. 41 yıldır orası çözülmüyor. Herkesin desteğiyle yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Trafik Sorunu ve Projeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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