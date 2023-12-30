Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2023\'ün Son Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında 2023'ün son koordinasyon toplantısını gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böcek, toplantıda hayata geçirilen ve gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beş yılın yoğun geçtiğini belirten Böcek, "2023'te deprem, sel afeti, şehitlerimiz gibi birçok acıyı ve olumsuzluğu yaşadık. Bu zorluklara rağmen, Antalya'mız için çalışmaya devam ettik. Antalya- Berlin arası mesafe kadar içme suyu çalışması yaptık, Antalya- Ankara arası kadar da kanalizasyon çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Böcek, 2024'te aynı karar ve azimle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.??????????