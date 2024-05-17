Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 19 Mayıs\'ı Kutladı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, 19 Mayıs'ın "Ya İstiklal ya Ölüm" parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, Türk milletinin azmi, uyanışı, dirilişi ve küllerinden yeniden doğuşunun başladığı gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin 105 yıldır ışık olmaya devam ettiğini vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler Ata'mızın emanetini, Ata'mızın önderliğinde, geleceğe taşıyın. Ata'mızın 'Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz' sözünü unutmayın. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Ata'mızın izinden ayrılmadan demokrasimize ve Cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. 19 Mayıs ruhunu içinde taşıyan gençlerimiz geleceğe güvenle baksın diye her zaman yanlarındayız. İçinizdeki heyecan, coşku ve gençlik ateşi hiç sönmesin. Onurla, gururla, coşkuyla ve heyecanla nice 19 Mayıs'lar kutlamanızı dilerim."

Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve özlemle andığını ifade etti.

Öte yandan Böcek, 19 Mayıs günü saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek fener alayına ve ardından gerçekleşecek Buray konserine tüm vatandaşları davet etti.